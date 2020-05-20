قطر: تسجيل 1491 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" ووفاة واحدة

إجمالي عدد الحالات النشطة 30481

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر عن تسجيل 1491 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل حالة وفاة بسبب الفيروس، ووصل إجمالي عدد الحالات النشطة 30481، وإجمالي الوفيات 16 وفاة.

وقالت الوزارة إن 966 شخصاً تعافوا من المرض، وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 6600 حالة.