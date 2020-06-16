مسؤولو الاتحاد الأوروبي: أغسطس موعد استكمال مباريات دوري الأبطال

النهائي يوم 23 أغسطس

اتفق مسؤولو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على استكمال مباريات دوري الأبطال، خلال شهر أغسطس المقبل، مع تحديد التواريخ الأولية لجولات ربع ونصف النهائي، بالإضافة إلى المباراة النهائية.

وأكدت شبكة «سكاي سبورتس» الإنجليزية، الاثنين، أن بقية مباريات الإياب من الدور ثمن النهائي ستقام يومي 7 و8 أغسطس، في ملاعب الأندية التي ستشارك بشكل قانوني مثل برشلونة ومانشستر سيتي ويوفنتوس وبايرن ميونخ، بعد أن لعبت مواجهات الذهاب خارج أرضها.



بينما ستقام مباريات ربع النهائي من جولة واحدة، من 12 إلى 15 أغسطس، وكذلك نصف النهائي من جولة واحدة، يومي 18 و19 أغسطس، على أن يكون النهائي يوم 23 أغسطس.

