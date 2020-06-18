شاهد في ظل جائحة كورونا.. "جامعة الطائف" تعرض أعمال أول "أتيليه رقمي"

يتضمن ٦٠ عملاً أنجزها طلاب وطالبات كلية التصاميم والفنون التطبيقية من منازلهم

دشن وكيل الجامعة للشُّؤون الأكاديميَّة والتَّطوير الدكتور عبدالرحمن الأسمري، اليوم الخميس، المعرض الفني الرقمي الخاص بالأعمال الفنيَّة والإبداعية لطلاب وطالبات كلية التَّصاميم والفنون التطبيقية، كأول معرض رقمي على مستوى الجامعات السعودية يُعنى بالفنون التطبيقية.

وأوضحت عميدة كلية التصاميم والفنون التطبيقية بالجامعة الدكتورة فاطمة الزهراني، أن الهدف من إنشاء المعرض الفني الرقمي هو ربط إبداعات طلاب وطالبات كلية التصاميم والفنون التطبيقية بشريحة أكبر من جمهور في فضاء إلكتروني أوسع من صالات العرض التي كانت تُقام فيها المعارض سابقًا، خصوصًا في ظل جائحة كورونا.

وأكدت الدكتورة الزهراني أن فكرة إقامة المعرض إلكترونيًا انطلقت من قناعة كلية التصاميم والفنون التطبيقية، بأهمية الاستمرار في تنفيذ النشاطات الفنية وتطوير مواهب طلاب وطالبات الكلية في ظل الالتزام بالقرارات والإجراءات المتخذة للتصدي لفيروس كورونا.

من جانب آخر، أوضح مدير إدارة المعارض ومنسق العلاقات العامة والإعلام بكلية التصاميم والفنون التطبيقية، الدكتور إبراهيم سلامة الشراري، أن الأعمال الفنية المعروضة هي نتاج أعمال طلاب وطالبات من منازلهم تم تصويرها وتحميلها للمقررات العملية التي تم تدريسها من طريق البلاكبورد على موقع الجامعة الإلكتروني، وبدقة عالية تسمح للمتصفح بمتابعة تفاصيل كل لوحة.

وبيّن الدكتور الشراري أن المعرض الفني الرقمي يتضمن ٦٠ عملاً، موزعة بالتساوي على أقسام الكلية الأربعة: قسم الفنون، وقسم التصميم الداخلي، وقسم التصميم الجرافيكي، وقسم الأزياء والنسيج، كأول جامعة سعودية تعمل المعرض الفني الرقمي (الأتيليه الرقمي).

ولفت الدكتور الشراري إلى أن المعرض يهدف كذلك إلى تعزيز الإبداع لدى الطلبة وتنمية مواهبهم من خلال عرضها على الموقع، ومتابعة الأداء وتجويده وتطويره من خلال التغذية الراجعة التي توفرها آلية عمل المنصة، وتحقيق أهداف معارض الصالات بشكل إلكتروني على موقع الجامعة، من خلال الاطلاع على إنتاج طلبة الكلية في ضوء متطلبات التعليم من بعد، نظرًا للظروف الطارئة الناتجة من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩).

وأشار إلى أن أهداف المعرض تشمل استثمار التقنية الرقمية في تحقيق أهداف التعلم، وبكل مجالاته وعناصره، إكساب الطلبة المهارات التي تساعدهم على تحقيق أهدافهم التعليمية والحياتية والتغلب على الصعوبات بصورة فعّالة.

وأكد الدكتور الشراري أن فكرة إقامة المعرض إلكترونيًا انطلقت من قناعة كلية التصاميم والفنون التطبيقية، بأهمية الاستمرار في تنفيذ النشاطات الفنية، وتطوير مواهب طلاب وطالبات الكلية في ظل الالتزام بالقرارات والإجراءات المتخذة للتصدي لفيروس كورونا.

واستعرض الفوائد المتوقع أن يحققها المعرض الفني الرقمي، والتي تشمل عرض إنتاج الطلبة الإبداعي بكلية الفنون على شريحة واسعة من الجمهور، وتحقيق أهداف المعارض الخاصة بعرض منتجات الطلبة في كلية التصاميم والفنون، وتحقيق أهداف التعلم عن بعد والتعلم الإلكتروني، ودمج التقنية في التعليم.

وذكر الدكتور الشراري أنه يمكن للراغبين في زيارة المعرض الفني الرقمي، الاطلاع على أعمال طلاب وطالبات كلية التصاميم والفنون التطبيقية بجامعة الطائف، من خلال الرابط التالي:

http://webapps1.tu.edu.sa/EShowCDA