رئيس مجلس نواب الشعب التونسي يستعرض مع سفير المملكة العلاقات الثنائية بين البلدين

"الغنوشي" يؤكد أهمية دعم وتعزيز العلاقات في جميع المجالات

الْتقى معالي رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي، اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها.

وأكد "الغنوشي" في تصريح عقب اللقاء، عُمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وأهمية دعمها وتعزيزها في جميع المجالات.

راشد الغنوشي محمد بن محمود العلي سفير خادم الحرمين الشريفين

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22 نوفمبر 2019 - 25 ربيع الأول 1441 02:09 PM

"الغنوشي" يؤكد أهمية دعم وتعزيز العلاقات في جميع المجالات

رئيس مجلس نواب الشعب التونسي يستعرض مع سفير المملكة العلاقات الثنائية بين البلدين

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تونس

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الْتقى معالي رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي، اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها.

وأكد "الغنوشي" في تصريح عقب اللقاء، عُمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وأهمية دعمها وتعزيزها في جميع المجالات.

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راشد الغنوشي محمد بن محمود العلي سفير خادم الحرمين الشريفين

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