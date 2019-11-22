رئيس مجلس نواب الشعب التونسي يستعرض مع سفير المملكة العلاقات الثنائية بين البلدين

"الغنوشي" يؤكد أهمية دعم وتعزيز العلاقات في جميع المجالات

الْتقى معالي رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي، اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها.

وأكد "الغنوشي" في تصريح عقب اللقاء، عُمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وأهمية دعمها وتعزيزها في جميع المجالات.