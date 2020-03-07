دع التدخين .. "الخضيري" عارضاً سبل تقوية المناعة: هذا ما قالته "هارفارد"

توصيات شملت تناول الفواكه والخضار والحبوب الكاملة والحفاظ على الوزن

أفاد أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، بأن جامعة "هارفارد" نشرت مقالاً بعنوان: "كيف تقوي مناعتك؟"، تضمن توصيات عدة في مقدمتها ضرورة التوقف عن التدخين والكحول.

وقال "الخضيري"؛ اليوم، عبر حسابه في "تويتر": "التوصيات شملت تناول الفواكه والخضار والحبوب الكاملة، الحفاظ على وزن مثالي وضغط وسكر معتدل، وتناول الفيتامينات في حال عدم أكل الفاكهة والخضار، وتجنب السهر والنوم جيداً، والمداومة على الرياضة، وغسل اليدين قبل الوجبات".

وأضاف: "المكملات والأعشاب التي أشارت بعض الدراسات إلى فعاليتها لدعم المناعة وتؤخذ بمقدار والإفراط منها يضر هي "البكتيريا النافعة (البروبيوتكس الموجود في الزبادي واللبن)، الثوم (يحوي Allicin)، الحبة السوداء (black seeds)، إكيناسيا (echinacea)، عرق السوس (glycyrrhiza glabra)، الجنسنق (ginseng).

الدكتور فهد الخضيري كيف تقوي مناعتك

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07 مارس 2020 - 12 رجب 1441 01:05 PM

توصيات شملت تناول الفواكه والخضار والحبوب الكاملة والحفاظ على الوزن

دع التدخين .. "الخضيري" عارضاً سبل تقوية المناعة: هذا ما قالته "هارفارد"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أفاد أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، بأن جامعة "هارفارد" نشرت مقالاً بعنوان: "كيف تقوي مناعتك؟"، تضمن توصيات عدة في مقدمتها ضرورة التوقف عن التدخين والكحول.

وقال "الخضيري"؛ اليوم، عبر حسابه في "تويتر": "التوصيات شملت تناول الفواكه والخضار والحبوب الكاملة، الحفاظ على وزن مثالي وضغط وسكر معتدل، وتناول الفيتامينات في حال عدم أكل الفاكهة والخضار، وتجنب السهر والنوم جيداً، والمداومة على الرياضة، وغسل اليدين قبل الوجبات".

وأضاف: "المكملات والأعشاب التي أشارت بعض الدراسات إلى فعاليتها لدعم المناعة وتؤخذ بمقدار والإفراط منها يضر هي "البكتيريا النافعة (البروبيوتكس الموجود في الزبادي واللبن)، الثوم (يحوي Allicin)، الحبة السوداء (black seeds)، إكيناسيا (echinacea)، عرق السوس (glycyrrhiza glabra)، الجنسنق (ginseng).

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الدكتور فهد الخضيري كيف تقوي مناعتك

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