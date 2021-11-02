توجيه إنساني من أمير عسير يُعيد الحركة لفتاة بُتِرت قدماها ويُسعد أسرة

فيما ساهم في تعيين مبتكرة بـ"موهبة" وقدّم خطاب شكر فريدًا للشيخ "الزين"

قاد توجيه إنساني من أمير منطقة عسير تركي بن طلال، بإعادة الحركة لفتاة بُترت قدماها وقُطعت أصابع كفيْها في خطأ طبي ارتكبه طبيب.

وفي التفاصيل، تفاعل الأمير الإنسان مع الحالة التي نقلها له شيخ قبائل وادي الريش بمحايل عسير، أبو طالب بن محمد أحمد الزين، والمتمثلة في تعرض فتاة تبلغ من العمر 23 عامًا لخطأ طبي، أدى إلى بتر قدميْها من الركبتين، وأصابع كفيْها؛ مما أفقدها الحركة بعد أن دخلت المستشفى مشيًا، لتخرج منه محمولة مُقعدة.

ووجّه الأمير تركي فور وصول نبأ ذلك له، بسرعة توفير أطراف صناعية لها من خارج المملكة، وسيارة عائلية، وعلاج والدها، ومنح الأسرة أرضًا ومنزلًا، إلى جانب تسديد ديونها، ومنحها راتبًا شهريًّا وكسوة لجميع أفرادها.

ومع التوجيه، اختلطت دموع الألم بدموع فرح، أكفٌّ ترتفع وألسن تلهج بالدعاء لأمير المنطقة، بعد أن أصبحت الفتاة تمشي وتدير شؤون حياتها بنفسها.

وفي موقف آخر، نقله الشيخ "الزين" للأمير؛ فتاة تجاهلتها وزارة التعليم وجامعتها بعد أن حصلت على الميدالية الذهبية على مستوى العالم في ماليزيا والميدالية الذهبية على مستوى العالم في روسيا والمركز الأول على مستوى العالم العربي في علم الفيزياء، والمركز الأول في جائزة الأمير تركي بن طلال في الموهبة والإبداع؛ ليستقبلها الأمير برفقة الشيخ "الزين" ويهاتف وزير التعليم ومدير عام مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله بحضورها، وينقل لهم الأمر؛ ليَعقُبه زيارة مدير عام المؤسسة لها في منزلها، وقد اطلع على ابتكاراتها ومنجزاتها، ليصدر بعد ذلك قرارًا بتعيينها "منسق موهبة" في المؤسسة بالرياض.

وثمّن أمير عسير للشيخ أبو طالب الزين عبر اتصال هاتفي، جهوده مع الشابة وخاطبه قائلًا: "سيصل خطاب شكر مني لك إلى محافظ محايل، وأنا لا أصدر خطابات شكر إلا نادرًا.. هذه واحدة من أفراد القبيلة قمت بواجبها، وقد قلت إن من يعمل بجد للوطن والمواطن سيجد عندنا العز والمعزة في كل المواطن.

بدوره سلم محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي، اليوم، خطاب الشكر والتقدير الصادر من أمير المنطقة لـ"الزين"، داعيًا الله له بالتوفيق.