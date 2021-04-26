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بهدف تحفيز المرضى على استخدام التقنية والاستفادة من المزايا العديدة التي توفرها

"هواتف ذكية لمرضى السرطان".. مبادرة بين وزارة الاتصالات وجمعية وريف

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أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عبر وحدة المسؤولية الاجتماعية التابعة لها، مبادرة مجتمعية تهدف إلى تقديم أجهزة ذكية لمرضى السرطان بالتعاون مع «جمعية وريف الخيرية» التابعة لـِ «مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث»، حيث تم التعاون مع شركة «موتورولا Motorola» في المبادرة من خلال تسليم الجمعية عدد «50» هاتف ذكي للمرضى بهدف المساهمة في تمكين الرقمنة وخدمة للمجتمع عبر مبادرات انسانية، وتساعد المرضى على الاستفادة من التقنية والتطبيقات المهمة العديدة وفي مقدمتها تطبيقي «توكلنا» و «تباعد» وصحتي.

وقال شاراي شمس، مدير عام موتورولا لمنطقة الشرق الأوسط: "نحن في موتورولا نحرص على دعم رؤية المملكة العربية السعودية الرامية إلى تسخير استخدام التكنولوجيا لتعزيز التواصل بين الناس وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع. وقد سلّطت الظروف التي نعيشها اليوم الضوء على أهمية الترابط والبقاء على اتصال مع الآخرين ولا سيما مع أحبائنا. ومن خلال هذه المبادرة الإنسانية، نأمل أن نساهم في رسم الابتسامة على وجه مرضانا البواسل خلال الشهر الفضيل."

كما تأتي هذه المبادرة خاصةً ونحن في شهر رمضان الفضيل بهدف تحفيز المرضى على استخدام التقنية، والاستفادة من المزايا العديدة التي توفرها وفي مقدمتها تسريع دخولهم من خلال تعبئة بياناتهم وتوثيقها عبر التطبيقات الإلكترونية المعتمدة، وضبط العملية الطبية دون اللجوء للطرق التقليدية، وحتى تكون بوابتهم للدخول إلى عالم الإنترنت بآفاقه الواسعة ويعينهم على تخطي هذه المرحلة المهمة من حياتهم وهم يتجهون صوب التعافي-بإذن الله-.