الرئيس اليمني للمبعوث الأممي: الحوثيون لم ينفذوا بنود ستوكهولم

أكد أن الميليشيات الانقلابية تعمل على نقل التجربة الإيرانية لليمن

أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الاثنين، للمبعوث الأممي مارتن غريفيث، دعمه لعمله للسير نحو تحقيق أهداف وتطلعات السلام المرجوة والمرتكزة على المرجعيات الثلاث، وفق موقع قناة العربية.

وفي التفاصيل، قال "هادي" خلال استقباله غريفيث، إن النتائج منذ اتفاق ستوكهولم تشير لعدم اكتراث الحوثيين لتنفيذ بنوده، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية.

وأضاف "نتطلع إلى عمل ملموس على الأرض بعيدًا عن العمل الإعلامي الذي يخلط الأوراق دون تحقيق نتائج ملموسة وتخلق الإحباط لدى الشارع اليمني وكذلك الحال فيما يتعلق بملف تبادل الأسرى"، مؤكدًا تطلعه إلى إنهاء الحرب وتحقيق السلام العادل الذي يستحقه الشعب اليمني وأكدته المرجعيات الإقليمية والدولية.

وتابع الرئيس اليمني قائلاً: "موقف بلادنا الدائم نحو السلام باعتباره خيارنا ونهج شعبنا التواق للأمن والاستقرار والوئام"، لافتًا إلى جملة التنازلات التي قدمتها الحكومة الشرعية في سبيل ذلك، والتي للأسف لم تقابل إلا بصلف وتعنت وتمرد الميليشيات الانقلابية على كل الاتفاقات والتفاهمات كما هو عهدها، وتعمل بكل وضوح على نقل التجربة الإيرانية لليمن والتي لن يقبل بها شعبنا اليمني ولن يرتضيها مطلقًا مهما كلف ذلك الأمر من تضحيات".

ومن جانب آخر، قال المبعوث الأممي: "المجتمع الدولي يراقب عن كثب الوضع في اليمن بصورة عامة ويثمّن جهود الرئيس في هذا الإطار"، مؤكدًا بذل مساعيه ومواصلة جهوده لما من شأنه تحقيق السلام الذي يستحقه الشعب اليمني.