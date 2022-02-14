"الوطني للأرصاد" ينبّه من عوالق ترابية على نجران

تؤدي إلى تدني الرؤية والحالة تستمر حتى 2 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن عوالق ترابية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل الخرخير، ومدينة نجران ومحافظتَي خباش وشرورة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 2 مساءً.