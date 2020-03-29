"الأرصاد" تنبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتستمر حتى التاسعة مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.

وبيّنت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات: ثار، وبدر الجنوب، ويدمة، وحبونا، وخباش، وشرورة، ويستمر حتى الساعة 9 مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار منطقة نجران

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29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441 11:24 AM

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتستمر حتى التاسعة مساءً

"الأرصاد" تنبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نجران

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.

وبيّنت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات: ثار، وبدر الجنوب، ويدمة، وحبونا، وخباش، وشرورة، ويستمر حتى الساعة 9 مساءً.

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الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار منطقة نجران

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