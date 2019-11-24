هطولات جازان الغزيرة تعلّق الدراسة في مدارس صبيا وبيش

مديرية الدفاع المدني بالمنطقة دعت الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر

علّق عددٌ من المدارس بمنطقة جازان، الدراسة، صباح اليوم، عقب هطول أمطار غزيرة على القرى، وجاء التعليق حرصاً على أرواح الطلاب؛ نظراً لكون بعض قراهم تحاصرها السيول بشكل دوري كقرى في صبيا وبيش شمال وشرق جازان.

وكانت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، قد دعت الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر؛ وذلك لورود تنبيه من رئاسة الأرصاد وحماية البيئة، يشير إلى تعرُّض المنطقة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، وسيول ونشاط في الرياح السطحية.

وأهابت المديرية بالجميع، أخذ الحيطة، والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات؛ ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

وأكدت المديرية أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ لمواجهة أخطار الأمطار والسيول؛ بناء على ما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.