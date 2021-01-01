"الوطني للأرصاد": سحب ممطرة على المدينة المنورة

الحالة تشمل محافظة الحناكية.. وتستمر لـ 8 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة، حيث تتضمن سحبًا رعدية

ممطرة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية .

وذكر المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظة الحناكية، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً .

حالة الطقس المدينة المنورة

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01 يناير 2021 - 17 جمادى الأول 1442 02:23 PM

الحالة تشمل محافظة الحناكية.. وتستمر لـ 8 مساءً

"الوطني للأرصاد": سحب ممطرة على المدينة المنورة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة، حيث تتضمن سحبًا رعدية

ممطرة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية .

وذكر المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظة الحناكية، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً .

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