"الوطني للأرصاد": سحب ممطرة على المدينة المنورة

الحالة تشمل محافظة الحناكية.. وتستمر لـ 8 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة، حيث تتضمن سحبًا رعدية

ممطرة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية .

وذكر المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظة الحناكية، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً .