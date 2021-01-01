"الوطني للأرصاد": سحب ممطرة على المدينة المنورة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة، حيث تتضمن سحبًا رعدية
ممطرة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية .
وذكر المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظة الحناكية، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً .حالة الطقس المدينة المنورة
الحالة تشمل محافظة الحناكية.. وتستمر لـ 8 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة، حيث تتضمن سحبًا رعدية
ممطرة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية .
وذكر المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظة الحناكية، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً .