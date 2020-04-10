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أكدت أنه تم حجر عدد من المخالطين احترازياً

"صحة الجوف": لا صحة لتسجيل إصابات مؤكدة بفيروس "كورونا"

أكدت صحة الجوف، أنه لا صحة لوجود إصابات بفايروس كورونا الجديد مؤكدة حالياً بالمنطقة ولله الحمد.



وقالت: إنه "تم حجر عدد من الأشخاص احترازياً لمخالطتهم حالة مؤكدة بمنطقة الحدود الشمالية، ونرجو أخذ المعلومات من مصادرها الصحيحة".