"صحة الجوف": لا صحة لتسجيل إصابات مؤكدة بفيروس "كورونا"

أكدت أنه تم حجر عدد من المخالطين احترازياً

أكدت صحة الجوف، أنه لا صحة لوجود إصابات بفايروس كورونا الجديد مؤكدة حالياً بالمنطقة ولله الحمد.


وقالت: إنه "تم حجر عدد من الأشخاص احترازياً لمخالطتهم حالة مؤكدة بمنطقة الحدود الشمالية، ونرجو أخذ المعلومات من مصادرها الصحيحة".

وزارة الصحة صحة الجوف فيروس كورونا الجديد

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10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441 06:54 PM

أكدت أنه تم حجر عدد من المخالطين احترازياً

"صحة الجوف": لا صحة لتسجيل إصابات مؤكدة بفيروس "كورونا"

مهنا التميمي

الجوف

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أكدت صحة الجوف، أنه لا صحة لوجود إصابات بفايروس كورونا الجديد مؤكدة حالياً بالمنطقة ولله الحمد.


وقالت: إنه "تم حجر عدد من الأشخاص احترازياً لمخالطتهم حالة مؤكدة بمنطقة الحدود الشمالية، ونرجو أخذ المعلومات من مصادرها الصحيحة".

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