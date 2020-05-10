لتطويق وباء كورونا.. بدء سريان الحظر الشامل في الكويت

سيجري السماح للسكان بالخروج ساعتين في اليوم لكن مشياً فقط

بدأ سريان قرار الحظر الشامل في الكويت، اليوم الأحد، ليمتد حتى الثلاثين من مايو الجاري، في مسعى لتطويق وباء كورونا (كوفيد 19) في البلاد بينما ارتفع عدد الإصابات الجديدة بشكل لافت.

ويبدأ القرار في الكويت بعدما أعلنت وزارة الصحة وفاة تسعة أشخاص من جراء مرض "كوفيد 19"، فيما سجلت 1056 إصابة جديدة بالفيروس، وهي أعلى حصيلة يومية منذ رصد العدوى.

وعزت وزارة الصحة هذا الارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى ارتفاع عدد الاختبارات التي تجريها الطواقم الطبية.

ووفق سكاي نيوز يشمل قرار الحظر الشامل كافة أرجاء الكويت، كما يسري على مدار أربع وعشرين ساعة.

ويأتي هذا القرار بالحظر الشامل استكمالاً لحظر التجوال الجزئي الذي فرضته الحكومة الكويتية قبل ستة أسابيع لأجل كبح انتشار الوباء وحد من الحركة 16 ساعة في اليوم.

وبموجب القرار الصادر عن السلطات، سيجري السماح لسكان الكويت بالخروج ساعتين في اليوم، لكن مشياً فقط، أي بدون سيارات لممارسة الرياضة، وذلك بين الرابعة والنصف والسادسة والنصف، لكن شريطة الالتزام بالإجراءات الوقاية مثل ارتداء الكمامات.

وأتاحت السلطات الكويتية عدداً من الوسائل لتزويد الناس بالمؤن والسلع الغذائية، مثل التطبيقات الإلكترونية، إذ يستطيع الشخص أن يحجز موعداً للتضبع، مرة واحدة فقط كل ستة أيام، أي ثلاث مرات خلال مدة الحجر.

في غضون ذلك، سمحت السلطات لمن يعملون في القطاعات الحيوية بمواصلة عملهم؛ كالصحة والنفط والجيش أو التكييف والصيانة المنزلية.

وتراهن السلطات على أن ينحسر الوباء بعد نهاية الشهر الحالي، لاسيما بعد تحديد بؤر انتشار الفيروس وهي تقارب الثلاثين، فيما تزايد عدد الاختبارات؛ سواء للمخالطين أو ممن تظهر عليهم الأعراض.