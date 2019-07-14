خطة انتقامية.. "هواوي" تخطط لـ"عقاب قاس" ضد ترامب

للرد على العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية ضد الشركة

كشفت تقارير صحفية أن شركة "هواوي" الصينية تُخطط لـ"عقاب قاس" ضد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وقراراته ضد الشركة التي أجبرت "غوغل" على سحب ترخيص "أندرويد".

ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، تقريرًا، حول خطة "انتقامية" تزمع هواوي في تطبيقها، للرد على العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية ضد الشركات الصينية وعلى رأسها "هواوي".

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مصادر مُطّلعة قولها: إن "هواوي" تخطط لتسريح عدد كبير من موظفيها في الولايات المتحدة؛ في خطوة للرد على إدراجها ضمن القائمة السوداء في الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تشمل عمليات التسريح وظائف في وحدة البحث والتطوير التابعة لشركة "هواوي" في الولايات المتحدة، التي توظف نحو 850 شخصًا في معامل أبحاث في أرجاء الولايات المتحدة؛ بحسب الصحيفة.

وذكر مصدر للصحيفة، أن التسريحات قد تشمل المئات، وأضاف آخر أن الشركة منحت العاملين الصينيين في الولايات المتحدة، خيارًا للعودة إلى بلادهم ومواصلة العمل في الشركة.

من جانبها، قالت "وول ستريت جورنال": إنه جرى إبلاغ عدد من الموظفين بتسريحهم بالفعل؛ بينما قد يتم الإعلان قريبًا عن إلغاء المزيد من الوظائف.

وقالت وكالة "رويترز": إن شركة "هواوي" امتنعت عن التعقيب حين اتصلت بها "رويترز".

وكان رئيس مجلس إدارة شركة هواوي ليانغ هوا، قد قال: إن إدراج وزارة التجارة الأمريكية للشركة في القائمة السوداء، قد يؤثر على عمليات الشركة في جميع أنحاء العالم، كما أنه قد يسبب أضرارًا مباشرة للشركات الأمريكية؛ لذلك تطلب هواوي من الولايات المتحدة أن تستبعدها تمامًا من القائمة التقييدية المقابلة.