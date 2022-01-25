"منصات العقارية" مسوّق لعقارات مجموعة "حسين بكري قزاز" بالمملكة

تعد من أفضل العقارات المميزة من حيث الموقع والأهمية.. والطرح قريباً

وقّعت شركة "منصات العقارية" عقد تسويق لمجموعة من عقارات مجموعة قزاز.

قام بالتوقيع كل من الدكتور محمد حسين بكري قزاز؛ وعاصم حسين بكري قزاز؛ وأسامة حسين بكري قزاز؛ مع الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية خالد بن شاكر المبيض؛ لتصبح شركة منصات العقارية مسوّقاً لعقارات مجموعة حسين بكري قزاز -رحمه الله- في عددٍ من مدن المملكة.

وسيتم قريباً طرح العقارات للبيع للراغبين في الشراء، وهي تعد من أفضل العقارات المميزة من حيث الموقع والأهمية.