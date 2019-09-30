الملك يستقبل أسرة الفقيد "الفغم" مثنياً على إخلاصه وتفانيه في خدمة وطنه

خادم الحرمين الشريفين عبر عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم، أسرة الفقيد اللواء عبدالعزيز الفغم -رحمه الله- يتقدمهم والده بداح بن عبدالله الفغم.

وقد عبّر خادم الحرمين الشريفين عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد اللواء عبدالعزيز الفغم رحمه الله.

وأثنى خادم الحرمين الشريفين على إخلاص اللواء عبدالعزيز الفغم وتفانيه في خدمة وطنه.

فيما عبر والد وإخوان وابنا الفقيد عن عظيم شكرهم لخادم الحرمين الشريفين على مواساته لهم في الفقيد.