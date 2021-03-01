مضر يتوج بكأس سلطان لكرة اليد.. بعد عبور الخليج

حقق فريق مضر لكرة اليد، اليوم الاثنين، لقب كأس الأمير سلطان بن فهد، بفوزه على الخليج 27-22، في اللقاء الذي جمعهما على صالة وزارة الرياضة في الدمام، ليحصد لقبه الثاني على التوالي مع مدربه الوطني عبد المنعم هلال، والثالث في تاريخه.

وتوج خالد الرشيد رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد، نادي مضر بلقب البطولة للموسم الرياضي 2020-2021.

وتم تتويج مضر بالكأس والميداليات الذهبية، وحصل الخليج على المركز الثاني والميداليات الفضية.