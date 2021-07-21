برزبين الأسترالية تفوز بتنظيم أولمبياد 2032

ثالث مدينة بالبلاد تستضيفها بعد ملبورن وسيدني

اعتمد المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية اليوم الأربعاء، فوز مدينة برزبين الأسترالية باستضافة أولمبياد 2032 الصيفي.

وستصبح برزبين ثالث مدينة أسترالية تستضيف الألعاب بعد ملبورن في 1956 وسيدني عام 2000.

وكانت العديد من المدن والدول قد أبدت رغبتها في استضافة أولمبياد 2032، من بينها إندونيسيا وبودابست والصين والدوحة ومنطقة وادي الرور في ألمانيا.

لكن برزبين تفوقت على المنافسين المحتملين، بفضل نظام جديد اتبعته اللجنة الأولمبية الدولية، ويهدف إلى تجنب وضع المدن المرشحة في مواجهة بعضها البعض.

وتلقى عرض برزبين، إشادات متكررة من اللجنة الأولمبية الدولية على النسبة العالية من المنشآت القائمة بالفعل، ودعم كل مستويات الحكومة والقطاع الخاص، والخبرة في تنظيم الأحداث الكبرى والطقس الجيد.

وتقام أولمبياد 2024 في باريس؛ بينما تستضيف لوس أنجلوس ألعاب 2028.