تفعيل خدمات صحة الفم والأسنان بمستشفى سبت العلاية

لرفع المستوى وتقليل مدة الانتظار للمرضى

فُعلت خدمات صحة الفم والأسنان بمستشفى سبت العلاية، ضمن تطوير مشروعات طب الأسنان بصحة بيشة.



جاء ذلك لرفع مستوى الخدمة وتقليل مدة الانتظار للمرضى.



وأوضحت صحة بيشة أنه تم تفعيل عيادات الأسنان الممتدة وتقديم الخدمات الأولية في علاج الأسنان.



وكذا تفعيل عيادة الجراحة التي تقدم خدمات الخلع الجراحي وعلاج آلام الوجه والفكين وعيادة علاج عصب الأسنان، وخدمات علاج العصب بشكل كامل؛ مما ساهم في رفع الخدمة المقدمة بمستشفى سبت العلاية.



جاء ذلك بهدف التسهيل على المستفيدين والتيسير عليهم؛ حيث ستضاعف تلك العيادات الطاقة الاستيعابية اليومية للمراجعين، وتتيح أوقاتاً إضافية تتناسب مع المستفيدين من خدماتها.