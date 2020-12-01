صور توثّق أمطار العاصمة.. سماء الرياض ملبدة بالغيوم والحالة مستمرة لنهاية الأسبوع

أجواء ماطرة تتواصل وفق توقعات مخرجات النماذج العددية الخاصة بالوطني للأرصاد

هطلت اليوم أمطار على مدينة الرياض، فيما لاتزال السماء ملبدة بالغيوم.

وكانت الأرصاد قد قالت في وقت سابق اليوم: لا تزال التوقعات من مخرجات النماذج العددية الخاصة بـ #المركز_الوطني_للأرصاد تشير إلى استمرار #الحالة_المطرية حتى نهاية الأسبوع الجاري على معظم #مناطق_المملكة، خاصة مناطق #القصيم، #الرياض و #الشرقية وأجزاء من منطقتَي #حائل و #الحدود_الشمالية.