لمدة 4 سنوات مقبلة.. "فهد بن نافل" رئيساً للهلال

حصل على 15061 صوتاً مقابل 612 صوتاً لـ"الموسى"

أعلن نادي الهلال انتخاب فهد بن سعد بن نافل رئيساً للنادي لمدة أربعة أعوام.

ويأتي انتخاب بن نافل بعدما أدلى أعضاء الجمعية العمومية للنادي بأصواتهم قبل قليل؛ لانتخاب مجلس إدارة النادي.

وقد حصل بن نافل على 15061 صوتاً مقابل 612 صوتاً للمرشح موسى الموسى.

يذكر أن قائمة فهد بن نافل لرئاسة النادي تتألف من الأعضاء سلطان بن حسن بن سعيد، وسلمان بن أحمد بن صالح التويجري، وفيصل بن عبد المحسن محمد غشيان، وفهد بن عبدالله عبدالعزيز المفرج.