في مقطع فيديو.. "رئاسة أمن الدولة" تحذِّر من التبرُّع لجهات خارجية مجهولة

محمد هنيدي: حذَّرت رئاسة أمن الدولة في مقطع فيديو من التبرع لجهات خارجية مجهولة، مبينة أن ذلك التبرُّع يُعرِّض المتبرع للمساءلة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.



وأشارت إلى أن مَنْ يريد التبرع للخارج فإن الجهة الوحيدة المصرح لها بإيصال التبرعات لخارج السعودية هي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. (لمشاهدة الفيديو اضغط هنا)