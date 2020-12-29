كورونا.. أكثر من 80.86 مليون إصابة بالفيروس حول العالم

رويترز: وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عنه إلى مليون و769444

أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 80.86 مليونًا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم.

وأشارت الإحصائيات إلى أن إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس وصل إلى مليون و769444.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر.