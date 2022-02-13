الإحصاء الخليجي: قرابة 107 ملايين جرعة لقاح بدول التعاون والتعافي بالمملكة 94.8%

قال: إجمالي الوفيات وصل إلى 20.050 وبلغت الإصابات المؤكدة 3.361.987 حالة

قارَبَ عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون 107 ملايين جرعة؛ فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 94.8%.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 106.786.290 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكدة 3.361.987 حالة، وإجمالي حالات التعافي 3.118.483 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 20.050 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 94.8%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 92.8%.

مركز الإحصاء الخليجي فيروس كورونا الجديد لقاح كورونا

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13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443 10:43 AM

قال: إجمالي الوفيات وصل إلى 20.050 وبلغت الإصابات المؤكدة 3.361.987 حالة

الإحصاء الخليجي: قرابة 107 ملايين جرعة لقاح بدول التعاون والتعافي بالمملكة 94.8%

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قارَبَ عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون 107 ملايين جرعة؛ فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 94.8%.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 106.786.290 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكدة 3.361.987 حالة، وإجمالي حالات التعافي 3.118.483 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 20.050 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 94.8%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 92.8%.

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