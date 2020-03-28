مكة.. إغلاق صالون حلاقة خالف التعليمات

تسليم العامل للجهات الأمنية

باشرت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بالإدارة العامة لشؤون البلديات، وبلدية الشرائع الفرعية، إغلاق صالون حلاقة؛ خالف التعليمات من خلال إدخال الزبائن، وإغلاق باب المحل.

وقررت الجهات المختصة إغلاق المحل، وتسليم العامل للجهات الأمنية، وجارٍ الرفع للجهات المختصة لاتخاذ اللازم.