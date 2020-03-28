مكة.. إغلاق صالون حلاقة خالف التعليمات

تسليم العامل للجهات الأمنية

باشرت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بالإدارة العامة لشؤون البلديات، وبلدية الشرائع الفرعية، إغلاق صالون حلاقة؛ خالف التعليمات من خلال إدخال الزبائن، وإغلاق باب المحل.

وقررت الجهات المختصة إغلاق المحل، وتسليم العامل للجهات الأمنية، وجارٍ الرفع للجهات المختصة لاتخاذ اللازم.

فيروس كورونا الجديد أمانة العاصمة المقدسة

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28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441 09:10 PM

تسليم العامل للجهات الأمنية

مكة.. إغلاق صالون حلاقة خالف التعليمات

هادي العصيمي

مكة المكرمة

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باشرت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بالإدارة العامة لشؤون البلديات، وبلدية الشرائع الفرعية، إغلاق صالون حلاقة؛ خالف التعليمات من خلال إدخال الزبائن، وإغلاق باب المحل.

وقررت الجهات المختصة إغلاق المحل، وتسليم العامل للجهات الأمنية، وجارٍ الرفع للجهات المختصة لاتخاذ اللازم.

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