"العيبان": الميزانية تؤكد حرص القيادة على مصلحة المواطن وتنويع مصادر الدخل

رفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد

رفع الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -؛ وذلك بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي (1441 / 1442هـ) 2020م.

ونوه الدكتور العيبان بمضامين الميزانية التي أكدت حرص القيادة الكريمة - أيدها الله - على تطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتنويع مصادر الدخل الوطني، ورفع مستوى جودة الحياة، واستكمال المشاريع التنموية وصولاً إلى أهداف رؤية السعودية 2030، وعكس برامجها ومبادراتها في جميع القطاعات الحيوية والتنموية.

وأشار العيبان إلى الدعم الكبير الذي تلقاه الجهات الحكومية من قِبل القيادة - أيدها الله -، منوهًا في هذا الصدد بما حظيت به الهيئة الوطنية للأمن السيبراني من دعم كبير لتحقيق أهدافها، وللقيام بمهماتها الوطنية؛ إذ عملت الهيئة على رفع وتعزيز مستوى الأمن السيبراني الوطني، وعلى تطوير قدراتها، ومواصلة العمل لتمكين الجهات الحكومية والحيوية من الاستعداد بشكل أفضل للحماية من الهجمات السيبرانية، كما قامت بجهود واضحة لتأهيل وتطوير كوادر وطنية متخصصة في هذا المجال.

وشدد معاليه على سعي الهيئة للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق، يمكِّن للنمو والازدهار.

وختم تصريحه بسؤال المولى تبارك وتعالى أن تكون ميزانية خير ورخاء وتنمية، وأن تسهم مشاريعها وبرامجها في مسيرة التنمية الواسعة والمتنوعة التي تشهدها السعودية في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله ورعاهما-.