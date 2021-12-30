مستشفى قيا الطائف يُنقذ "إصبع طفل" من البتر

في عملية استغرقت ساعتين

تمكن فريق طبي بمستشفى قيا العام، جنوب شرقي الطائف، من إنقاذ أصبع طفل "سبابة اليد اليمنى" من البتر.



وكان طفل "سبع سنوات" قد حضر للمستشفى عن طريق ذويه إلى قسم الطوارئ، وهو يعاني من إصابة بالغة وتهتك كامل لإصبع السبابة الأيمن؛ إثر تعرضه للهرس في جهاز غسالة منزلية.



وأجريت له سريعًا الإجراءات الأولية والإشاعات والفحوصات اللازمة، ومن ثم إدخاله غرفة العمليات لتثبيت الكسر في إصبع السبابة.



وتمكن الفريق الطبي بقيادة اختصاصي جراحة العظام الدكتور محمد هادف، من إصلاح التهتك، وإنقاذ الأصبع من البتر، في عمليةٍ استغرقت ما يزيد على ساعتين.



ويتمتع الطفل الآن بصحة جيدة، وخرج من المستشفى بعد الاطمئنان التام عليه.