القنفذة.. مُصادرة 90 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية بالمظيلف

بينها أجبان وخضراوات وفواكه وقِطَع من الأواني وعربات الباعة الجائلين

صادرت فِرَق الرقابة ببلدية مركز المظيلف شمال القنفذة خلال جولات تفتيشية قامت بها فِرَق الرقابة الصحية، مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي قاربت الـ90 كجم.

وكثّفت البلدية نشاطها بحملات رقابية شملت العديد من المراكز التجارية والمطاعم؛ بهدف تحقيق أعلى درجات الأمان الصحي، وتمت مصادرة كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي؛ من المواد الغذائية، والأجبان، والخضروات، والفواكه، بلغت ما يقارب (90) كيلوغرامًا، كما تمت مصادرة قطع غير صالحة للاستخدام من الأواني وعربات الباعة الجائلين.

من جانبه، أوضح رئيس بلدية المظيلف المهندس سليمان الذيبي، أن البلدية شكّلت فريقًا يضم عددًا من المراقبين لتنفيذ جولات تشمل عددًا من المراكز التجارية والمطاعم؛ للتأكد من سلامة المحلات التجارية، والتزامها بالشروط الصحية وبيع مواد غذائية صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأشار "الذيبي" إلى أنه خلال الجولات تمت مصادرة كميات تالفة تضر مستخدميها من مختلف المواد الغذائية؛ سواء في المطاعم أو التموينات الغذائية؛ موضحًا في الوقت نفسه أن البلدية ستواصل جولاتها ولن تتهاون مع أي مخالفة تمس الصحة العامة بشكل مباشر، وستطبق بحقهم المخالفات المنصوصة عليها نظامًا، ودعا المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفات تخص البلدية وصحة البيئة.