"بايدن" يوافق على نشر 5000 جندي لتأمين انسحاب القوات الأمريكية وحلفائها من ‏أفغانستان

أعلن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن موافقته على نشر ما يقارب 5000 جندي أمريكي للتأكد من إمكانية إجراء انسحاب منظَّم وآمن للأفراد الأمريكيين وغيرهم من أفراد الحلفاء، وإجلاء منظَّم وآمن للأفغان الذين ساعدوا القوات الأمريكية خلال مهمتها، وأولئك المعرَّضين للخطر مع تقدُّم طالبان.
وأوضح الرئيس الأمريكي بايدن في بيان صحفي أمس أنه أمر القوات المسلحة والاستخبارات لضمان المحافظة على القدرة واليقظة لمواجهة التهديدات الإرهابية المستقبلية من أفغانستان، مشيرًا إلى أنه وجَّه وزير الخارجية الأمريكي لدعم الرئيس الأفغاني أشرف غني والقادة الأفغان الآخرين في سعيهم لمنع المزيد من إراقة الدماء، والسعي إلى تسوية سياسية، إلى جانب التواصل مع أصحاب المصلحة الإقليميين الرئيسيين.
أكد أنه لضمان المحافظة على القدرة واليقظة لمواجهة التهديدات الإرهابية المستقبلية
أعلن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن موافقته على نشر ما يقارب 5000 جندي أمريكي للتأكد من إمكانية إجراء انسحاب منظَّم وآمن للأفراد الأمريكيين وغيرهم من أفراد الحلفاء، وإجلاء منظَّم وآمن للأفغان الذين ساعدوا القوات الأمريكية خلال مهمتها، وأولئك المعرَّضين للخطر مع تقدُّم طالبان.
وأوضح الرئيس الأمريكي بايدن في بيان صحفي أمس أنه أمر القوات المسلحة والاستخبارات لضمان المحافظة على القدرة واليقظة لمواجهة التهديدات الإرهابية المستقبلية من أفغانستان، مشيرًا إلى أنه وجَّه وزير الخارجية الأمريكي لدعم الرئيس الأفغاني أشرف غني والقادة الأفغان الآخرين في سعيهم لمنع المزيد من إراقة الدماء، والسعي إلى تسوية سياسية، إلى جانب التواصل مع أصحاب المصلحة الإقليميين الرئيسيين.