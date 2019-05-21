عبدالله بن زايد: الحوثي يسلك نهج أبرهة الأشرم

مغرّداً عبر وسم #الحوثي_يستهدف_كعبة_المسلمين

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد؛ إن استهداف الانقلابيين الحوثيين مكة المكرّمة، بمنزلة السير على "نهج أبرهة الأشرم".

وغرّد ابن زايد؛ بتصريحه عبر "تويتر"، مستعيناً بوسم #الحوثي_يستهدف_كعبة_المسلمين.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي؛ قد صرَّح بأنه في صباح أمس الإثنين، رصدت منظومات الدفاع الجوي الملكي السعودي أهدافاً جوية، تحلّق على مناطق محظورة بمحافظة جدة ومحافظة الطائف؛ فتم التعامل معها وفق ما يقتضيه الموقف.