"ملكية العلا" وصندوق النمر العربي يوقعان مذكرتي تفاهم مع "كاتموسفير"

لتعزيز الجهود الإقليمية لحماية مستقبل النمر العربي المهدد بالانقراض

وقعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا وصندوق النمر العربي اليوم مذكرتي تفاهم مع مؤسسة "كاتموسفير"، وذلك بالتزامن مع يوم النمر العربي الذي اعتمده مجلس الوزراء في العاشر من فبراير كل عام، بهدف تعزيز الجهود الإقليمية لحماية مستقبل النمر العربي المهدد بالانقراض.

ووقع مذكرتي تفاهم الهيئة والصندوق مع "كاتموسفير" محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، رئيس مجلس أمناء صندوق النمر العربي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، الأميرة ريما بنت بندر، بصفتها المؤسس لـ "كاتموسفير"، .

وتهدف الاتفاقية إلى تأسيس إطار عمل قائم على التعاون الإستراتيجي بين الطرفين، حيث تضمنت المذكرة تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة المهمة المصممة لزيادة الوعي حول أهمية حماية القطط الكبيرة، مع التركيز على النمر العربي بشكل خاص.

وستعمل الهيئة مع "كاتموسفير" في إطلاق سلسلة من الأنشطة والمبادرات التوعوية المستدامة والمبتكرة، إضافة إلى إجراء البحوث العلمية الشاملة، من أجل ضمان حماية مستقبل النمر العربي الذي يمثل أحد رموز الفخر في المملكة والعديد من دول المنطقة.

وجاء توقيع المذكرتين ضمن حملة توعية انطلقت في مختلف أرجاء المملكة والمنطقة للاحتفاء بمبادرة يوم النمر العربي، اشتملت على عروض ضوئية مذهلة تألقت على واجهات عدد من المعالم البارزة، بما في ذلك مبنى مؤسسة الملك فيصل للأبحاث والدراسات بالرياض، وبرج طريق الملك بجدة، وبرج أدير في الخبر، وصخرة الفيل في العلا.

وغطت عروض الحملة أيضًا برج خليفة بدبي وجناح المملكة في "إكسبو 2020 دبي"، إضافة إلى تصميم وعرض لوحة إعلانية إلكترونية على طريق جامعة السلطان قابوس في مسقط بسلطنة عمان، حيث انطلقت جميع العروض في تمام الساعة 7.10 مساءً بتوقيت المملكة.

يذكر أن مؤسسة كاتموسفير أطلقت حملة توعوية عالمية، لأول مرة في 6 نوفمبر 2021 تحت اسم "كات ووك" التي أقيمت بالشراكة مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وتمكنت من استقطاب ما يزيد على 27,000 مشارك في مسيرات مشي جماعية نُظمت في 102 دولة، قطع المشاركون فيها مجتمعين مسافة زادت على 150,000 كيلومتر.

يذكر أن صندوق النمر العربي أسس بهدف المحافظة على النمر العربي وحمايته من الانقراض، ودعم الجهود المحلية والدولية، وحث المجتمعات على الإسهام في الحفاظ على النمر العربي كأحد أكثر الحيوانات المهددة بالانقراض.