بعد تعهد "إسبر".. أمريكا: "ترامب" ملتزم بحماية مصالحنا وحلفائها بـ"هرمز"

تصريح للبيت الأبيض تحدث عن تهديدات إيران.. وبالخلفية مواكب عسكرية للسفن

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ملتزمة بحماية مصالحها وحلفائها في مضيق هرمز، بعد تزايد الانتهاكات الإيرانية للملاحة الدولية.

وقال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ملتزم بحماية مصالح واشنطن وحلفائها ضد تهديدات إيران في مضيق هرمز.



وكان وزير الدفاع الأمريكي الجديد، مارك إسبر، قد أكد في تصريحات له الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستتعامل مع المبادرة الأوروبية لضمان أمن الملاحة البحرية في الخليج بإيجابية، وباعتبارها مكملة للجهود الأمريكية؛ لمنع استفزازات إيران.

ولفت "إسبر" إلى أن إدارته مستعدة لمواكبة السفن الأمريكية التجارية عسكريًّا في مضيق هرمز إذا لزم الأمر، في ظل المخاطر الإيرانية وتهديدها للملاحة الدولية.