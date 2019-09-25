أهالي السيل الصغير بالطائف يحتفلون باليوم الوطني بأوبريت يحاكي الولاء للقيادة

شمل فقرة للدعاء بالنصر للجنود البواسل بالحد الجنوبي وعددًا من العروض الوطنية

احتفل أهالي السيل الصغير بمحافظة الطائف بذكرى اليوم الوطني الـ 89 للمملكة برعاية الشيخ الهنيدي بن عمر أبا العلا واللواء سلطان بن مانع أبا العلا وبحضور أمير الفوج الثاني بالحرس الوطني عمر بن فارس أبا العلا وأمير الفوج السابع ماجد بن عمر أبا العلا واللواء عبدالله بن بريك العصيمي والمنشد الدكتور فهد مطر والشاعر حبيب العازمي وعددٍ من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

وفي التفاصيل، اشتمل الاحتفال على العديد من الفقرات مثل تاريخ المملكة خلال 89 عامًا وما تحقق من الأمن والأمان الذي شهدته بلادنا، وفقرة دعاء بالنصر والتمكين لجنودنا البواسل المرابطين في الحد الجنوبي إضافة إلى عروض وشيلات وطنية وأناشيد وطنية.

وبدأ الحفل الخطابي بآياتٍ من القرآن الكريم ثم كلمة اللواء سلطان بن مانع أبا العلا نيابة عن الشيخ الهنيدي بن عمر أبا العلا رفع من خلالها التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وللشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني.

ووصف اللواء سلطان، مكانة اليوم الوطني الكبير وإحياء الذكرى للتذكير بمقدرات الوطن، ثم عرض فيلم يحكي إنجازات الوطن بعدها قُدم أوبريت وطني تحاكي تطور وتقدم الوطن والولاء لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده واعتزاز المواطن بوطنه وتجديد البيعة والتغني بالمملكة وملكها وولي عهده وأبطالنا بالحد الجنوبي.

وأكد منسق الحفل المهندس عبدالإله محمد بن شاعي العصيمي أن ذكرى اليوم الوطني تعد مناسبة عزيزة تتكرر كل عام نتابع ويتابع الجميع من خلالها مسيرة النهضة العملاقة التي عرفها الوطن ويعيشها في جميع المجالات حتى أصبحت المملكة وفي زمن قياسي في مصاف الدول المتقدمة علميًا وتقنيًا بل تتميز على كثير من الدول بقيمها الدينية وتراثها وحمايتها للعقيدة الإسلامية وتبنيها الإسلام منهجًا وأسلوب حياة حتى أصبحت ملاذًا للمسلمين، مشيرًا إلى أن الحفل يهدف إلى إظهار مكانة اليوم الوطني المجيد لدى عموم أبناء الشعب مدنيين كانوا أو عسكريين.

وتلا ذلك إلقاء قصائد منبرية تتغنى بحب الوطن والولاء له والانتماء، وفي الختام تم تكريم صحيفة "سبق" والمشاركين بالدروع التذكارية في الحفل، وأقام اللواء سلطان مائدة العشاء للحضور احتفالاً بهذه المناسبة العظيمة.