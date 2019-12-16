"التأمينات" تدعو المشتركين إلى التأكد من وجود مستحقات تأمينية لم يطلبوا صرفها

تحت رابط "الاستعلام عن مستحقات تأمينية" بخيارات عدة في موقعها الإلكتروني

دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المشتركين السعوديين الذين كانوا يعملون في القطاع الخاص أو في القطاع الحكومي الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية وتركوا العمل، وبلغوا سن "60 عاماً" أو مَن كان عاجزاً عن العمل، إلى التأكّد من وجود مستحقات تأمينية لم يتقدموا بطلب صرفها.

جاء ذلك خلال الحملة الإعلانية التي أطلقتها المؤسسة في قنوات التواصل الاجتماعي، حيث أوضحت أنها وفّرت لعملائها خدمة للاستعلام عن أسماء مَن لهم مستحقات تأمينية ولم يتقدموا بطلب الصرف من خلال موقعها الإلكتروني: www.gosi.gov.sa, تحت رابط "الاستعلام عن مستحقات تأمينية" بخيارات عدة للبحث، سواءً بالاسم الرباعي، أو رقم الهوية الوطنية، أو الحفيظة.

ودعت "المؤسسة" مَن لهم مستحقات من مستفيدين أو ورثتهم، إلى مراجعة أقرب فرع من فروع المؤسسة المنتشرة في مناطق المملكة لاستكمال صرف تلك المستحقات بعد التأكد من وجود أسمائهم ضمن قائمة المستفيدين.