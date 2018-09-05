"الأرصاد" تصدر تنبيهاً متقدماً لهطول أمطار على الرياض‎.. قد تؤدي لسيول

مصحوبة بالبرد والرياح النشطة المثيرة للأتربة.. حالة تستمر لمنتصف الليل

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً متقدماً بشأن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات البرد والرياح النشطة المثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى جريان سيول على منطقة الرياض.



وقالت "الأرصاد" عبر حسابها الرسمي في "تويتر": الحالة تبدأ في الساعة الثالثة والنصف عصر اليوم الأربعاء وتنتهي في الساعة 12:00 صباح غد الخميس.





وأضافت: تشمل الحالة كلاً من "عفيف وحلبان وحفنة والأجزاء المجاورة لها".