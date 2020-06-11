مصادرة وإتلاف 112 كجم من ورق التنبول محملة على مركبتين بـ"نكاسة مكة"

"وقاد" يدعو المواطنين والمقيمين لإبلاغ الجهات المختصة في حال وجود أي مخالفات

ضبطت الفرق الميدانية التابعة للإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الجهات الأمنية والإدارة العامة للنظافة، كميات كبيرة من مضغة نبات التنبول ومواد غذائية متنوعة مجهولة المصدر كانت محملة في مركبتي نقل كانتا متجهتين للنكاسة.

يأتي ذلك امتداداً لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية بهدف القضاء على الظواهر السلبية والتأكد من سلامة المواد الغذائية، وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة.

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس أيمن بن محمد وقاد، أنه تمت مصادرة وإتلاف 112 كجم من مضغة نبات ورق التنبول، تم ضبطها في مركبتي نقل كانتا متجهتين للنكاسة إضافة إلى 16 كجم روبيان و12 كجم خضراوات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ اللازم وحجز المركبتين وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

و دعا "وقاد" المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة الإبلاغ والتعاون مع الجهات المختصة في حالة وجود أي ملاحظات أو مخالفات بلدية، ويمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)، ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.