"الصحة": الحالة الصحية لضيوف الرحمن في مشعر عرفة مطمئنة

الوزارة أكدت عدم تسجيل أي أمراض بينهم.. بما في ذلك "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة أن الحالة الصحية لحجاج بيت الله الحرام في مشعر عرفة مطمئنة ولله الحمد، ولم يتم تسجيل أي أمراض بينهم بما في ذلك فيروس كورونا.

وأكدت الوزارة أن منظومة متكاملة من المرافق الصحية منتشرة في المشاعر المقدسة؛ للحفاظ على صحة وسلامة ضيوف الرحمن والقائمين على خدمتهم.

وأشارت إلى أن الخطة الصحية تجري وفق ما هو مخطط له بما في ذلك متابعة تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية.