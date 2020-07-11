"البجوي" مشرفًا على تجمع "صحي جازان الجنوبي"

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان الاختصاصي محمد بن دبي الحربي، قرارًا بتكليف أ. محمد بن علي البجوي، مشرفًا على التجمع الصحي بالقطاع الجنوبي" صامطة، أحد المسارحة، الحرث، الطوال" بالإضافة إلى عمله مديرًا على إدارة شؤون المراكز والقطاعات الصحية بمنطقة جازان.