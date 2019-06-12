"سكني" يتيح 7 مخططات جديدة توفّر أكثر من 3801 قطعة أرض

تتوزّع بين مناطق المملكة وتم تفعيل خيار الحجز الإلكتروني

أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان عن إضافة سبعة مخططات سكنية جديدة من خلال بوابته الإلكترونية، ضمن المخططات السكنية التي أعلنت عنها البوابة مؤخرًا، لتتيح للمستفيدين اختيار المخطط السكني المناسب له؛ إذ توفر تلك المخططات أكثر من 3801 قطعة أرض مجانية، داعيًا المستفيدين الراغبين بالحصول عليها إلى زيارة الموقع الإلكتروني واستكمال الإجراءات؛ تمهيدًا لتوقيع العقد النهائي.



وتأتي تلك الخطوة في إطار سعي البرنامج الدائم لاستحداث حلول إلكترونية تسهم في التسهيل على المواطنين المستحقّين وتوفير المزيد من الخدمات الإلكترونية لهم.



وأوضح البرنامج في بيان صحفيّ اليوم، أنه تم تفعيل خيار الحجز الإلكتروني لسبعة مخططات جديدة، تتوزع بين عدد من مناطق المملكة، بينها مخططان في منطقة الرياض؛ أولهما مخطط "الفرشة" في محافظة حوطة بني تميم الذي يوفر نحو (960) أرضًا سكنية مجانية، والآخر "مخطط الشرفاء" بوادي الدواسر بعدد أراض يصل إلى (1276) أرضًا، فيما حظيت مدينة خميس مشيط التابعة لمنطقة عسير بـ"مخطط عتود" الذي يوفر (526) أرضًا، إضافة إلى مخطط "إسكان البكيرية" بـ(40) قطعة أرض في محافظة البكيرية التابعة لمنطقة القصيم، ومخطط "إسكان أملج" بـ(359) قطعة أرض بمحافظة أملج التابعة لمنطقة تبوك، ومخطط "إسكان عرعر" الذي يضم (361) قطعة أرض، إضافةً إلى مخططٍ بعدد (279) أرضًا في محافظة بلجرشي التابعة لمنطقة الباحة.



وأشار البرنامج إلى أنه أصبح بإمكان المستفيد المسجل في وزارة الإسكان زيارة البوابة الإلكترونية لموقع "سكني"، ثم اختيار "الحلول السكنية"، ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية المجانية

أو الدخول المباشر على الرابط: https://sakani.housing.sa/plans-map ، واختيار المخطط المناسب له، ثم إكمال نموذج التسجيل قبل التوجه لزيارة الفرع؛ وذلك لإنهاء الإجراءات للحصول على الأرض بعد إصدار الموافقات، مضيفًا أنه سيواصل تقديم التسهيلات كافة لمستفيديه من المواطنين بما يحقق تطلعاتهم؛ إذ وفّرت البوابة حتى الآن 86 مخططًا تحوي أكثر من 80 ألف قطعة أرض، فيما سيتبعها المزيد من المخططات خلال الفترة المقبلة.



وقال: إن تلك الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم، بما يرفع من نسبة التملّك السكني، والوصول إلى 70% بحلول

عام 2030 وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج تحقيق رؤية المملكة.



وكان برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان خصص نحو 207.296 قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة؛ منها 50 ألف قطعة مجانية تم تخصيصها العام الحالي، وتتواصل عمليات تسليم الأراضي المجانية في مختلف المناطق، كما يتيح العديد من الخيارات السكنية والحلول التمويلية للمستفيدين؛ لتشمل بالإضافة إلى الأراضي المجانية، الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشروعات الوزارة والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين والقروض العقارية المدعومة للاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وتحويل تمويل القرض القائم إلى مدعوم.