"الصحة": تسجيل 407 إصابات جديدة بكورونا .. وتعافي 433 حالة

‫ أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 7 نوفمبر 2020، تسجيل 407 اصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 350229 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 433 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 336966 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 19 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5525 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 7738 والحالات الحرجة 758 .