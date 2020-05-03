النرويج: 26 إصابة جديدة و3 وفيات بفيروس كورونا

ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 208

سجلت السلطات الصحية في النرويج خلال الـ24 ساعة الماضية 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد الإصابات إلى 7809.

وأوضح المعهد النرويجي للصحة العامة بالنرويج في بيان له أنه تسجّل ثلاث حالات وفاة نتيجة الإصابة بهذا الفيروس، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 208 حالات.