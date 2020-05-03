النرويج: 26 إصابة جديدة و3 وفيات بفيروس كورونا

ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 208

سجلت السلطات الصحية في النرويج خلال الـ24 ساعة الماضية 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد الإصابات إلى 7809.
وأوضح المعهد النرويجي للصحة العامة بالنرويج في بيان له أنه تسجّل ثلاث حالات وفاة نتيجة الإصابة بهذا الفيروس، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 208 حالات.

فيروس كورونا الجديد

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03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441 03:10 PM

ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 208

النرويج: 26 إصابة جديدة و3 وفيات بفيروس كورونا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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سجلت السلطات الصحية في النرويج خلال الـ24 ساعة الماضية 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد الإصابات إلى 7809.
وأوضح المعهد النرويجي للصحة العامة بالنرويج في بيان له أنه تسجّل ثلاث حالات وفاة نتيجة الإصابة بهذا الفيروس، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 208 حالات.

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فيروس كورونا الجديد

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