"الصحة": تسجيل 585 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 369 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 31 مارس 2021، تسجيل 585 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 390007 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 369 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 378083 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6669 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 5255 والحالات الحرجة 693 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 31 مارس 2021، تسجيل 585 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 390007 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 369 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 378083 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6669 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 5255 والحالات الحرجة 693 حالة.