"الصحة": تسجيل 585 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 369 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 31 مارس 2021، تسجيل 585 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 390007 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 369 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 378083 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6669 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 5255 والحالات الحرجة 693 حالة.