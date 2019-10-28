بأمر الملك.. تعيين الدكتور محمد التميمي محافظًا لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم أمرًا ملكيًّا بتعيين الدكتور محمد بن سعود بن موسى التميمي محافظًا لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة.
وفيما يأتي نص الأمر الملكي:
الرقم: أ / 123
التاريخ: 29 / 2 / 1441هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ، وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (74) بتاريخ 5 / 3 / 1422هـ، وتعديلاته، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ، أمرنا بما هو آت:
أولاً: يُعيَّن الدكتور/ محمد بن سعود بن موسى التميمي محافظًا لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة.
ثانيًا: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم أمرًا ملكيًّا بتعيين الدكتور محمد بن سعود بن موسى التميمي محافظًا لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة.
وفيما يأتي نص الأمر الملكي:
الرقم: أ / 123
التاريخ: 29 / 2 / 1441هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ، وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (74) بتاريخ 5 / 3 / 1422هـ، وتعديلاته، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ، أمرنا بما هو آت:
أولاً: يُعيَّن الدكتور/ محمد بن سعود بن موسى التميمي محافظًا لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة.
ثانيًا: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود