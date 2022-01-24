الشرطة الألمانية تقتل مسلحًا فتح النار على طلاب في قاعة محاضرات بجامعة هايدلبرغ

أصاب عدة أشخاص

‬أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الاثنين، مقتل مسلح منفرد بعد فتحه النار، وإصابته عدة طلاب في قاعة محاضرات في مدينة هايدلبرغ بجنوب غرب البلاد.

وذكرت الشرطة في بيان مقتضب نقلته "رويترز" أن الجاني توفي، لكنها لم تذكر تفاصيل حول كيفية حدوث ذلك أو هويته.

وكانت الشرطة قد طلبت عبر "تويتر" في وقت سابق، من المواطنين تجنّب منطقة نيونهيمر فيلد في هايدلبرغ، حيث يقع حرم جامعة المدينة.