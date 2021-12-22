نادي سباقات الخيل ينظم "كأس ولي العهد" في نسخته الـ56

ينعقد برعاية ولي العهد

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظه الله ورعاه؛ يقيم نادي سباقات الخيل يوم الجمعة الموافق 24/ 1/ 2021م حفله السباقي على كأس ولي العهد بنسختها الـ56 والمصنف من ضمن كؤوس الفئة الأولى في الميدان السعودي المخصص لخيل الإنتاج والمفتوح، بمشاركة نخبة من أقوى خيول هذه الفئة؛ طمعًا في نيل شرف الفوز بالكأس والتتويج به؛ لما يحمله هذا الكأس من أهمية كبرى لدى الوسط الفروسي بجميع شرائحه.

ورفع الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس هيئة الفروسية ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الدعم الذي تجده الفروسية، مؤكدًا أن الرعاية الكريمة لهذه البطولة منذ نشأتها تجسد الوفاء الذي تميزت به القيادة.

ويتكوَّن السباق من تسعة أشواط، خصِّص الشوط الثامن منه لـ"خيل الإنتاج" الفئة الأولى على كأس ولي العهد بمسافة 2400 متر، وجائزة بقيمة 1,000,000 مليون ريال، أما الشوط التاسع فخصِّص لـ"المفتوح" الفئة الأولى على كأس ولي العهد بمسافة 2400 متر، وجائزة بقيمة 1,000,000 مليون ريال.

ويعد كأس ولي العهد للخيل من أعرق الكؤوس في المملكة؛ إذ أقيمت أول بطولة في سباقات الخيل لأول مرة عام 1387هـ/ 1969م، برعاية الملك خالد بن عبدالعزيز - رحمه الله - حين كان وليًا للعهد، فيما تعتبر المملكة من أبرز دول العالم التي حرصت على دعم رياضة الفروسية، والحفاظ على الخيل العربية نظير أصالتها وجمالها.

وشهد الميدان السعودي عددًا من الأسماء المميزة الفائزة بكأس ولي العهد من خلال سنواتها الماضية؛ إذ يعد البطل غلاب لأبناء الأمير محمد بن سعود الكبير أول من استفتح البطولات في أول عام وضعت فيه الكأس 1387هـ، واعتلى الإسطبل الأبيض لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز - يرحمه الله - قائمة الإسطبلات السعودية بأكثرية الفوز بكأس ولي العهد، منذ انطلاقتها عام 1387 هجرية بواقع 24 مرة.

وجاء الإسطبل الأزرق لأبناء الأمير محمد بن سعود الكبير في المرتبة الثانية من ناحية عدد مرات الفوز بكأس ولي العهد، فيما سجلت بعض الخيول حضورها لمرة واحدة؛ وهي: أنيس للأمير أحمد بن سلمان، ومفيدة لفنجال الشيباني مع المدرب هلال الشيباني التي تعد أول من فاز من خارج الإسطبلات الكبيرة بهذه البطولة الغالية في عام 1997م.

وكان الجوادان: مايكنج ميراكلس للأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والجواد الزحزاح لأبناء الشريف هزاع بن شاكر العبدلي؛ آخر الأبطال المتوجين في نسخة 2020.