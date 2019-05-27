"صحة مكة": 20 ألف مراجع استفادوا من الخدمات الطبية بمستشفيات المنطقة المركزية

من المعتمرين وزوّار المسجد الحرام خلال 20 يومًا من شهر رمضان المبارك

كشف المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة حمد العتيبي لـ"سبق" عن استفادة أكثر من 20 ألف مراجع من المعتمرين وزوار المسجد الحرام من الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة في مستشفيات المنطقة المركزية بالحرم المكي خلال 20 يومًا من شهر رمضان المبارك.

وقال "العتيبي": إنَّ صحة مكة المكرمة تواصل جهودها لضيوف المسجد الحرام بتقديم الرعاية الطبية للمعتمرين بمستشفى طوارئ أجياد ومستشفى الحرم المكي للطوارئ ومراكز الرعاية الأولية الأربعة والفرق الإسعافية، إضافة إلى المراكز والمستشفيات المنتشرة في مكة المكرمة لتقديم الخدمات العلاجية للمعتمرين خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام.

وأوضح "العتيبي" أن مستشفى الحرم المخصص للطوارئ يعمل بسعة 50 سريرًا، منها 10 أسرّة خُصصت للعناية المركزة، تم تجهيزها بأحدث التقنيات الطبية لاستقبال حالات الطوارئ والحوادث. كما خصص المستشفى فِرقًا ميدانية لتقديم الخدمات العلاجية داخل أروقة الحرم المكي الشريف، إلى جانب خطوط إخلاء وإنقاذ لاستخدامها عند الحاجة في حالات الطوارئ.

وأشار إلى أن مستشفى الحرم يقع في الجهة الشمالية من المسجد الحرام أمام باب الملك عبدالله لتقديم الخدمات الطبية العاجلة للمعتمرين والزائرين؛ إذ جرى توفير طاقم طبي متكامل، يعمل على مدار الساعة، ويقدم خدمات عالية المستوى والكفاءة من أجل الرقي بمستوى الخدمة الصحية في المنطقة، وخصوصًا منطقة الحرم المركزية.

ويجسّد هذا المستشفى اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بتوفير كل ما من شأنه خدمة قاصدي بيت الله الحرام، وتهيئة الأجواء المناسبة لهم لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة. كما أنه يأتي استمرارًا لما تقوم به وزارة الصحة من جهود للحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وتوفير الرعاية الطبية لهم من خلال مرافقها الصحية الموجودة داخل الحرم المكي الشريف وفي المنطقة المركزية المحيطة به.

يُذكر أن مستشفى الحرم للطوارئ يعتبر أحدث مستشفى انضم للخدمات الطبية في المشاعر المقدسة؛ إذ تم تدشينه خلال شهر رمضان المبارك العام قبل الماضي.