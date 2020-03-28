متحدث "التعليم الجامعي": يمكن للمبتعثين في الخارج تأجيل الفصل الدراسي الحالي

أكد: جهود الملحقيات الثقافية لخدمة طلابنا في الخارج مميزة وكثيفة

قال طارق الأحمري، المتحدث باسم التعليم الجامعي، إنه يمكن للمبتعثين في الخارج تأجيل الفصل الدراسي الحالي، مؤكدًا أن جهود الملحقيات الثقافية لخدمة طلابنا في الخارج مميزة وكثيفة.

وأضاف خلال الإيجاز الصحفي اليومي حول مستجدات "كورونا": "صدرت توجيهات وزير التعليم بإلغاء اشتراط ساعات التعليم عن بُعد في برامج الابتعاث للفصل الدراسي الحالي، وفي حال استمر الوضع –لا قدر الله- فسيتم استمرار العمل بذلك، ومعادلتها في شهادة التخرج".

كما تمت إتاحة خيار للطلبة المبتعثين لتأجيل الفصل الدراسي الحالي في حال تم الإعلان من قِبل الجهات المختصة لإمكانية العودة للمملكة لمن أراد، ولن يُحسب في مدة الابتعاث تقديرًا لظروف المرحلة، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات.

ويبلغ عدد الطلاب الموجودين بالخارج 59.658، وعدد المرافقين الموجودين بالخارج 33.235، بمجموع 92.893 طالبًا وطالبة.