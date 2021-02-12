برامج وأنشطة متنوعة ورعاية متكاملة للأيتام وأسرهم في محافظة عدن

ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس ضمن مشروع "تمكين الأيتام وتعزيز صمودهم" عددًا من البرامج والأنشطة الترفيهية، إلى جانب توزيع كفالات نقدية وتعليمية وحقائب ولوازم مدرسية للأطفال الأيتام.

ويهدف المشروع إلى تقديم الرعاية التكاملية للأيتام وأسرهم من خلال تأمين الرعاية الصحية وضمان الوصول للخدمات التعليمية، وتخفيف معاناة الأيتام بتأمين مقومات الحياة الكريمة لهم عن طريق دفع كفالة لكل يتيم، ودمج الأيتام في المجتمع، يستفيد منها 1.000 يتيم ويتيمة.

يأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة لحماية الأيتام اليمنيين ورعايتهم وتحسين ظروفهم المعيشية.