"الزهراني" يحتفل بزفاف نجله "عبدالرحمن" بالباحة

احتفل عطية بن حامد الزهراني بزواج نجله عبدالرحمن بمحافظة المندق بالباحة، في حفل كبير حضره الأهل والأصدقاء وعدد من المسؤولين.



وعقب حفل العشاء الذي دعا إليه عطية الزهراني وأبناؤه ضيوفهم بإحدى قاعات الاحتفالات؛ التفّ الحضور حول الأسرة لتقديم التهاني والتبريكات للعروسين، داعين لهما بالتوفيق والبركة والعافية والذرية الصالحة.